Majandussuhted Norraga on loonud Eesti tööstusele uusi arenguvõimalusi

„Eesti ja Norra koostöö on pika ajalooga väga erinevates valdkondades ning erandiks ei ole ka ettevõtjate vaheline koostöö,” märgib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi välisvahendite osakonna väliskoostöö valdkonna juht Tanel Tomson ning lisab, et Norra toetuste vahenditest on juba mitmel rahastamisperioodil ette nähtud toetused ettevõtluse valdkonnas ning statistika kinnitab, et ettevõtjate huvi toetusmeetmete vastu järjest kasvab.

Koostöö ajalugu on pikk ning väärikate näidetega. Tanel Tomson meenutab, et toetuste perioodil 2009-2014 oli programmi „Keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil“ peamiseks eesmärgiks keskkonna- ja ressursisäästu edendavaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisi arendusprojekte toetades suurendada Eesti ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsi- ja koostöövõimet. „Keskendusime uute lahenduste leidmisele e-tervise, energeetika, transpordi ja logistika ning kaubanduse ja tööstuse valdkonnas,” ütleb ta.

Koduturul tuleks lagi liialt kiirelt vastu

„Eesti ettevõtted, sealhulgas ka tööstusettevõtted, on valdavalt väikesed ja madala tootlikkusega. Võrdlemisi piiratud mahuga on ka Eesti turg, mistõttu üksnes koduturul tegutsedes tuleb edukale ettevõttele lagi kiirelt vastu ja on selge, et tuleb pääseda suurematele turgudele,” arutleb Tanel Tomson ning lisab, et edasiseks kasvamiseks on kindlasti tarvis ka ambitsioonikust, oskusteavet ja finantse.

„Isegi juhul, kui mõnel Eesti ettevõttel õnnestub teha samm edasi konkurentsivõimelise toote või teenuse arendamisel, on kindlasti veel vaja uusi kontakte ja koostööpartnereid, kellega üheskoos uusi turge vallutada. Uued ja tundmatud turud ei oota meie ettevõtjaid avasüli ja seetõttu on hea, kui mõni kohaliku turu omapärasid tundev partner on abiks,” selgitab ta.