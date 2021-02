LHV sai Suurbritannias tütarettevõtte registreeritud

Pärast asutamist alustab ettevõte Ühendkuningriigis panga tegevusloa taotlemist, teatas LHV börsile. Olenevalt vajaliku regulatiivse heakskiidu saamisest on plaanis ettevõttest kujundada eraldiseisev pank asukohaga Ühendkuningriigis, eesmärgiga LHV Groupi seniste äritegevuste selgem eraldamine Eestis ja Ühendkuningriigis. Seni on LHV Pank tegutsenud Ühendkuningriigis filiaali kaudu.

LHV UK Limited’i aktsiakapitaliks on 2,5 miljonit naela ehk 2,85 miljonit eurot, mis on jagatud 2 500 000 aktsiaks nimiväärtusega 1 nael ehk 1,14 eurot. Kõik aktsiad kuuluvad LHV Groupile. Uus ettevõte on LHV Groupi tütarettevõte ja kuulub LHV konsolideerimisgruppi.