Pilvelõhkujasse korteri ostnud nõuavad hoone arendajalt miljoneid dollareid veekahjustuste eest ning kurdavad nii sagedasti tõrkuva lifti kui ka kriuksude üle, mida enam kui 425-meetrine üle Mahhattani kõrguv pikk ja peenike hoone endaga kaasa on toonud, kirjutab New York Times. Nende sõnul meenutab hoones elamine laeva kambüüsis olemist.

„Ma olin veendunud, et see on üks parimaid hooneid, kus New Yorgis elada,” kirjeldas üks esimesi elanikke Sarina Abramovitš, kes otsis sinna 2016. aastal 3500-ruutmeetrise korteri ligi 17 miljoni dollari eest. „Nad julgevad küsida selle eest sellist hingehinda nagu see oleks Jumala kingitus maailmale, kuigi ta ei ole seda,” nentis ta.