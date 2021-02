LUGEJA KÜSIB | Miks jagab töötukassa palgatoetust ka veebikasiinodele? Kuidas on koroonapiirangud nende tegevust mõjutanud?

„Töötukassa on kuulutanud välja tööjõukulude toetuse Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu perioodil 28. detsember 2020 kuni 31. jaanuar 2021 märkimisväärselt häiritud,” kirjeldas Ärilehe pöördunud lugeja. Ta tõi välja, et seda toetust võivad taotleda ka ettevõtted, kelle põhitegevus on EMTAK koodi järgi 92001 ehk hasartmängude ja kihlvedude korraldamine

EMTAK selgituses on selle tegevusala kirjeldatud järgmiselt:

loteriipiletite müük− müntkäitatavate (mündiga töötavate) hasartmängumasinate käitus

online-hasartmängude (veebilehtede) käitus

kihlvedude vahendamine ja sõlmimine jms

kasiinode, k.a ujuvkasiinode tegevus

hasartlik pokkeriklubi

„Kuidas tegevused nagu loteriipiletite müük või online-hasartmängude (veebilehtede) käitus on märkimisväärselt häiritud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu? See jääb arusaamatuks ja seda võiks töötukassa kommenteerida,” märkis lugeja.

Vastab töötukassa pressiesindaja Lauri Kool.

Piirangutest otseselt mõjutatud põhitegevusalade loetelu (EMTAK koodid) on kehtestatud valitsuse määrusega. Töötukassa ei tee siin iseseisvalt valikut, et kuidas see kood on või ei ole sobilik selle ettevõtjaga. Põhitegevusala määrab ettevõte endale ise.

Nii nagu kevadel, nii näeme ka täna, et on palju probleeme andmetega – kevadel oli töölepingutega probleeme. Täna näeme, kuidas tööandjad pole enda kontaktandmeid uuendanud, tööandjaid registreerinud (ja üritavad siis muuta nüüd tagantjärele töötajate töökohta).

Kui valitsuse otsusega oli kasiinode tegevus piiratud, siis ettevõte, kellel on piirangu alla jäänud põhitegevuse kood, saab toetust küsida. Aga kui ta tegutses ikkagi, liigutas töö veebi? Sama küsimuse võib ju ka restoranide kohta küsida, et kas siis, kui ta leidis kanali tegutsemiseks, kas siis peaks olema karistus?

Toetuse küsimine ei ole kohustuslik, kui on olemas mõni selline, kes on kasutanud ära seda võimalust, et ta võiks saada toetust, kuigi ei vaja, pole tegelikult kannatanud vms, siis ma olen kindel, et konkurendid ja avalikkus annavad sellest ka teada. Kevadel toimis selline mehhanism päris kenasti.