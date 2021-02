Sotsiaalministeerium ja Norra Rahvatervise Instituut ootavad koduohutuse ja väikelaste heaolu projekte

Norra toetused on osa Euroopa Liidu ja Norra lepingulisest koostööst, mille raames toetab Norra erinevaid tegevusi Euroopa Liidu vähemjõukates riikides. Eesti saab toetusskeemist osa juba kolmandat perioodi. Eesmärkide poolest on tegu EL-i struktuurifondide tegevusega, kuid lisaks rahalisele abile on võimalus ka sisukaks koostööks Norra ekspertidega. „Meil on olnud suurepärane võimalus teha koostööd oma ala ekspertidega, kes aitavad nii projektide kirjutamisel kui ka sisulise töö tegemisel. Nad pigem ei aja niipalju sõrmega bürokraatlikult järge, vaid neile on oluline, et raha läheb õigesse kohta ja projektidel on tulemused,” tutvustab Täht koostööd. Tervisevaldkonnas on eelmisest perioodist ette näidata Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuse rajamine ja oluline arenguhüpe lastele vaimse tervise teenuste süsteemi arendamisel üle Eesti.

Tänavu jaanuari lõpus avatud uus rahvatervise taotlusvoor keskendub seekord inimeste kodudes tehtavale ennetustööle. Kleemanni sõnul on taotlusvoorul kaks põhisuunda: esimene suund keskendub koduvisiitidele väikelastega peredesse, et ämmaemandad ja pereõed jõuaksid rohkem vastsündinud laste juurde koju ning nõustaksid lapsevanemaid kodukeskkonnas lapse heaolu ja turvalisuse tagamisel. „Mingil määral see süsteem ju toimib, aga kahjuks on koduskäimise protsent väga madal,” tunnistab ta. „Me ootame taotlusvooru projekte, mis looksid meie oludele sobiva koduvisiitide mudeli ja ühtlasi aitaks tervishoiutöötajatel üles leida pered, kellele lapse sünni järel sellist tuge pakkuda. Projekti raames tuleb võimaldada koduvisiitide läbiviijatele selleks vajalikud koolitused ning pakkuda välja toimiv rahastusmudel.”