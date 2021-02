Homme tasub ärgata kas väga vara või pärast lõunat. Põhjuseks elektri börsihind

Aeg-ajalt juhtub, et elektri hind kerkib börsil oluliselt kõrgemale kui tavaliselt. Nii juhtub ka homme alates kella kaheksast hommikul. Siis kerkib see 170,55 euroni megavatt-tunnist. Seejärel kasvab see veelgi, jõudes 200,02 euroni ning kõrgustesse jääb see veel mitmeks tunniks. Alates 12:00st on hind taas 69,66 ehk enam-vähem normaalsel tasemel.