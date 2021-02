Arengukoostöö lipulaev Norra panustab Eesti inimõiguste kaitsmisse miljoneid eurosid

Aktiivsete Kodanike Fond on hetkel Eestis ainus suurem valitsusväline programm, kust Eesti vabaühendustel on võimalik saada toetust demokraatia ja demokraatlike väärtuste edendamiseks. Doonorriike on kolm, neist Norra ja Island on Enno hinnangul meile lähedased nii geograafiliselt kui ka väärtusruumilt, kuhu postsovetlik Eesti on tahtnud pürgida ja jõuda. „Sealsetel ühendustel on väga tugev kogemus ka keskkonnateemade edendamisel, millega tegelemine muutub järjest olulisemaks nii meil kui maailmas. Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetusi iseloomustab hea strateegiline läbimõeldus, mis tähendab pikaajaliste ühiskondlike muutuste tähtsustamist. On hea meel, kui meil kasvab peale uus põlvkond, kes saab ja tahab teha koostööd nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Samas on selleks hädavajalikud stabiilsed rahastusvõimalused, mis loodetavasti Aktiivsete Kodanike Fondi programmiperioodi lõpuga Eesti ühendustele otsa ei saa.”