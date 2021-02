TAOTLE RAHA | Norra aitab Eestit 6 miljoni euroga: kohalik omavalitsus, taotle raha kliimakava arendamiseks

“Me ei sea ette konkreetset raami ega vormi milline kliima- ja energiakava olema peab, vaid mida see peab sisaldama. KOV saab ise otsustada, kas kliima- ja energiavaldkonnad lõimitakse juba olemasolevatesse arengustrateegiatesse või koostatakse uus eraldiseisev kliima- ja energiakava. Kliima- ja energia teemade arvesse võtmiseks peab KOV välja selgitama, millised on erinevate sektorite võimalused kliimamuutusi leevendada ja kuidas on KOVil võimalik aidata kaasa oma piirkonnas kliimamuutuste mõjudega paremaks toimetulekuks,” selgitab Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna peaspetsialist Maris Arro.

Veebruari lõpus avatakse taotluste vastuvõtmine kohalikul tasandil kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise võimekuse suurendamiseks, täpsemalt siis kohalike omavalitsuste energia- ja kliimakavade koostamiseks. Meetme suuruseks on 400 000 eurot ja toetussumma miinimum on 5000, maksimum 50 000 eurot ühe taotleja kohta. Toetust antakse kuni 90% ulatuses abikõlblike kulude maksumusest.

“Norrakad ise vahetavad teadmisi kliimateemasl näiteks Kanadaga ja nii tekibki suurepärane sild enamvähem samas klimaatilises keskkonnas asuva riikide kogemustest, teadmistest ja tegevustest. Norra huvi on aidata mahajäänumad riigid õigele teele ja nii ongi konkreetne programm keskendunud kliima- ja ringmajanduse teemadele, milles norrakatel on pikaaegne kogemus.,” räägib Tõnisson. Lisaks välisele rahale on ka Eesti riik programmi panustanud enam kui miljon eurot.

Keskkonnaministeerium eelarve- ja strateegiaosakonna nõunik Krista Tõnisson ütleb, et Norra on kaua tegelenud kliimateemadegaja sealsetelt ekspertidelt saadavad teadmised ja abi on meile väga väärtuslikud.

Täpsemalt on Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) käivitunud rahastusprogramm nimega “Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine”, mille raames toetavad doonorriigid, kliima- ja keskkonnateemades edukamad riigid, mahajäänumaid – antud programmi fookuses on 15 idapoolset Euroopa riiki, nende hulgas ka Eesti. Programmi rahastajateks on Norra, Island ja Liechtenstein, kes võimaldavad Eesti kliima- ja keskkonnavaldkonna tegevusteks kasutada rahalisi vahendeid kuue miljoni euro ulatuses. Programmi fookuses on kolm suunda: ökosüsteemide tugevdamine, kohalikul tasandil kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise võimekuse suurendamine ning ringmajanduse põhimõtete tugevdamine.

“Lisaks kui kavad on koostatud siis plaanime avada EMP programmist KOVidele kliimameetmete rakendamise vooru, mille täpne fookus on hetkel veel seadmata. Kõige olulisemaks osaks on see, et KOVid ise saavad oma arengus arvestada kliimaeesmärkidega ning läbi selle omavad nad pikaajalist visiooni kuhu poole liikuda. Kavade kontroll toimub projekti aruandluse esitamise käigus, kus KOV peab näitama, et kõiki valdkondi on kliima ja energiateemadel analüüsitud,” mainib Arro.

Mis saab aga kavadest edasi kui need on koostatud? Arro ütleb, et kuna EL on võtnud tugeva poliitilise suuna kliimaeesmärkideni jõudmiseks, aitab kliima- ja energiakavade koostamine kindlasti paremini jõuda erinevate EL-i poolt pakutavate finantsinstrumentideni.

“Näiteks võiks saada KOV kava koostades ülevaate, mis seisus on KOVi hallatavad hooned, mis on hästi ja mis vajaks rekonstrueerimist. Või siis näiteks võtab KOV eesmärgiks, et bussipeatuste rekonstrueerimisel tuleb need teha kliimakindlaks ehk siis erakorralise ilma korral ei peaks inimesed seisma põlvini vees või lauspäikese käes. Kas ja kuidas arvestatakse planeeringutes üleujutuste sagenemisega seotud ohte ja millised on praktilised maandamismeetmed ja nii edasi,” mainib Arro.

Ringmajandus peab saama Eestis ühiskonna ja ettevõtluse arengu aluspõhimõtteks

Programmi “Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine” teine suur fookus on ringmajandus ja ringmajanduse kui mõtteviisi juurutamine nii riigi kui kohalikul tasandil. Kui kliima- ja energiakavade loomiseks taotleb iga KOV raha meetmest ise, siis ringmajanduse osas lähevad eksperdid ise KOVide juurde kohale, et kaardistada vajadused.

“Külastame Loksalt Tartuni kõiki omavalitsusi ja teeme selgeks, mis on iga piirkonna probleemid ning võimalused, kuidas ringmajanduse ideid paremini kasutada. Selge on see, et iga piirkond on erinev, igal piirkonnal on omad võimalused tegevuste ümber mõtestamiseks,” räägib Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik Mihkel Krusberg.

Ringmajandus on täiesti uus vaatenurk kõigele, mida me teeme ja eesmärgiks on läbi disaini, tootmise ja toodete, teenuste kasutuse saavutada olukord, kus kõik, mida me toodame ja kasutame omaks väärtust ka peale oma algupärast eluringi. Krusberg toob hea ringmajanduse näitena meie pandipakendi, mis kogub ja töötleb ümber enamuse ringluses olevast taarast.

“Põhiline fookus peaks olemagi ringmajanduses üle vaadata, kust tuleb tootmiseks vajalik toormaterjal, kuidas pikendada sellest valmistatava toote eluiga ja et oleks selge, mis saab sellest tootest hiljem – mis osad kuidas uuesti kasutatakse. Ning siin on Euroopa Liidul suur jõud liikmesriike mõjutada,” lisab Krusberg. Euroopa Liidu jõust annab ülevaate näiteks seaduseks veel mitte saanud, kuid välja kuulutatud mobiiltelefonide ja muu pisielektroonika laadimislahenduse ühtlustamise nõue – tootjad on paljuski läinud ise üle ühtsemale lahendusele.

Krusberg lisab veel, et kui ringmajanduse üks suund on vaadata, kuhu kasutatud plast, metall, klaas, biojäätmed, paber, papp ja muu materjal edasi läheb – prügimäed on juba ammu eilne päev -, siis teine suund on jälgida ka seda, kust pärineb algmaterjal.