Tuntud investor soovitab! Just sellele ei peaks noored inimesed enda raha kulutama

Eelmisel aastal avaldatud PISA uuringute tulemuste põhjal on Eesti laste rahatarkuse teadmised esikohal. Samas toodi uuringus välja, et noorte hea finantskirjaoskus ei pruugi täiskasvanueas targas käitumises väljenduda.

Investor ja mitmete rahatarkusega seotud raamatute autor Jaak Roosaare arvab, et kindlasti ei peaks noored inimesed kulutama enda raha tubakatoodetele. Samas leiab ta, et kõik muu on suhteline ja sõltub sissetulekust ja varadest. "Üldiselt on hea mõte mitte osta ka autot ja liiga suurt elamispinda, kui vaja ei ole," lisas Roosaare.