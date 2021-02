Täna keskpäevani on elekter väga kallis. Kuidas hoida kokku enda energiatarbimist?

Neil, kes tellivad elektrit börsihinna järgi, tasub täna kuni 12-ni oma elektritarbimist planeerida, teatas energiaettevõte Alexela . Börsihinnaga elektritarbijatel tasub tähele panna, et täna kuni kella 12-ni jääb elektrihind vahemikku 170-200 EUR/MWh.

Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu märgib, et hinnatõusu põhjuseks on krõbe külm nii meil Baltikumis kui Põhjamaades. „Pakase jätkuga võime taolisi üles suunas minevaid hinnapiike oodata ka järgmisel nädalal,“ märkis ta. Nõu täiendas, et käesolevaks nädalavahetuseks siiski nii kõrgeid hindu ilmselt ei tule.