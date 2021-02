FOTOD | Populaarse jalakäijate tunneli renoveerimine Lasnamäel ärritab kaupmehi. „Me oleme šokis, nad tahavad meid tänavale tõsta!”

Kolmapäeval selgus, et kaasava eelarve projektidest on Lasnamäel võitnud Mustakivi jalakäijate tunneli renoveerimise idee, kirjutab Rus.delfi.ee. Juba järgmise päeva hommikul võttis Vene Delfi toimetusega ühendust Tatjana Slonova, kelle ettevõte on viimased 26 aastat tunneli kaubanduspindasid hallanud.

Mõned tunnid hiljem selgitas ta juba sinna kohapeale läinud ajakirjanikule, kuidas nad hoiavad tunnelit korras ja puhtana. „Meil on siin valve hommikul kella seitsmest õhtul kella kümneni. Siin on igal pool videokaamerad. Siit ei ole hirmus läbi kõndida. Nad ütlevad, et renoveerimisega muutub see tunnel turvalisemaks – ei muutu, sest siia ei tule turvamehi ega inimesi,” rääkis Slonova.