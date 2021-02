Kaks pankrotti vanalinnas: see ei tähenda veel lõppu

Tallinna vanalinna ääres Vana-Posti tänaval asuva Mix restorani kodulehel seisab nukralt teade, et alates oktoobrist on restoran suletud. "Tegime natuke ennetavalt selle otsuse ära, enne kui asi liiga hapuks oli minemas. Läksime talvepuhkusele selle eesmärgiga, et säiliks võimalus kevadel uuesti avada,“ selgitas restorani Mix esindaja Henno Leissoo.