GRAAFIK | Eesti turgu ihaldav Bite küsib Lätis piiramatu mobiilse interneti eest väga soodsat hinda

Sel nädalal kinnitas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet ( TTJA ) Delfi Fortele , et BITĖ Group on nendega ühenduses olnud ja 5G teemade vastu huvi tundnud. Hetkel tegutseb ettevõte Lätis ja Leedus, pakkudes sealsetele klientidele teenuseid üle fiksvõrkude ja mobiilivõrgu.

Vaatamata huvile 5G võrgu vastu, tõi Telia erakliendiüksuse juht Kristjan Viilmann välja, et üksi 5G litsentsi olemasolust veel teenuste osutamiseks ei piisa. Sellega nõustus ka Elisa meediasuhete juht Taavi Teder, kes märkis, et ainult jagatava 5G sagedusega ei ole võimalik lähimas tulevikus mobiilsideteenust klientidele pakkuda ja seega on vara kommenteerida milline saaks olema teoreetiline mõju lõpptarbija hindadele. "Kõigepealt peab potentsiaalne teenusepakkuja oma plaanid Eestis reaalsuseks muutma. Teadupärast nõuab mobiilside valdkond ka päris mahukaid võrguinvesteeringuid," lisas Teder.