Hiina ülemused survestavad oma töötajaid ka nädalavahetuste ja pühade ajal töötama

Sel ajal kui Apple'i tarnijad vähemalt pakuvad töötajatele järgmisel nädalal algava puhkuse tööajaks lisatasusid, teised Hiina eksportijad on ületöö põhjuseks lihtsalt osutanud tellimuste mahtude kasvamisele ja reisipiirangutele, mis nende arvates häirivad riigi kõige olulisemat uue aasta festivali. Lisatasust pole juttugi.

"Sel aastal on tööle jäänud rohkem töötajaid kui varem," ütles Guangdongi provintsis Apple tarnija heaks töötav Dan Peng. "Tasu lisatöö ja ületundide eest on väga ahvatlev ning tellimusi on palju."