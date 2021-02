Ootamatu tegija. Börsil teeb sel nädalal ilma Eesti ettevõte. Kasv on suur, kuid mis on edu taga?

Börs Foto: Shutterstock

Alates selle nädala teisipäevast on teinud pea 44-protsendilise kasvu läbi Balti börsi põhinimekirja kuuluv Harju Elektri aktsia. Veel 2. veebruaril maksis aktsia 5,82 eurot, täna on see kerkinud 8,38 euro peale. Mis on selle taga?