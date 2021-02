Ebausaldusväärne juht läheb värbamisel kalliks maksma

Tööportaali CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri suures tööturu-uuringus tõid pea kõik töövõtjad (97%) välja, et juhtide sõnad ja teod peavad olema kooskõlas selleks, et ettevõte neid tööandjana kõnetaks.

Lisaks juhtide usaldusväärsusele pidas tervelt 94% töötajatest tööandjat valides oluliseks ka ettevõtte seaduskuulekust ja seda, et ettevõttes koheldakse kõiki töötajaid võrdselt. Tööandja valikul on töötajatele oluline ka see, et organisatsioon oleks stabiilne ja kindel tööandja ning et ebaeetiline käitumine ei oleks ettevõttes lubatud.