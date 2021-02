SUUR LUGU | Läti salapäraseima rikkuri lugu. Kiirlaenuärimees, kel on ärihuvid ka Eestis

Foto: erakogu

Aigars Kesenfeldsist tegi miljonäri kiirlaenuäri ning see võimaldas tal laiendada oma tegevusi teistesse riikidesse. Tema erinevate äride kogukäive on täna ligi 400 miljonit eurot aastas. Kesenfeldi teele on aga kerkinud raskused Kosovos ja Armeenias. Põhjuseks „ebanormaalsed superkasumid". Tema firmadelt on ära võetud litsentsid. Järgneva loo tarbeks pidi Kesenfelds, kes on Läti kõige salapärasem multimiljonär, varjust välja tulema ja vastama ebameeldivatele küsimustele.