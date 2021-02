Erinevalt 2008.-2009. aasta kriisist, pole sel korral töötus võtnud dramaatilisi mõõtmeid. Mõneti erandlik on küll Leedu, kus registreeritud töötus küündib üle 16%, ent seda on mõjutanud ehk liigagi soodsad tingimused enese töötuna arvele võtmiseks. Tööjõu-uuringu andmed näitavad, et töötuse kasv on olnud piiratud kõigis kolmes Balti riigis ja jätkuv palgakasv kinnitab pigem seda, et töövõtjad on endiselt heas positsioonis oma elatusjärje tõstmiseks.