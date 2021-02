Kui 2008-2009. aasta majanduskriis räsis Balti riike armutult, siis koroonakriisist väljuvad Eesti, Läti ja Leedu üllatavalt heas seisus. Kui prognoosid paika peavad, siis kuuluvad kolm Balti riiki väheste õnnelike hulka, kes suudavad kriisieelse SKP tasemeni jõuda juba 2021. aasta lõpuks.

Läti ja Leedu majanduslangus jäi üllatavalt tagasihoidlikuks

Et teada saada, kui suureks kujunes Eesti sisemajanduse kogutoodang eelmise aasta viimases kvartalis ja 2020. aastal tervikuna, tuleb oodata veel mitu nädalat. See-eest on Läti ja Leedu statistikud suutnud esimesed numbrid juba kokku lüüa ning kiirhinnangu majanduse käekäigule anda. Saadud tulemused on üllatavad - kuigi majanduslangust ei suutnud vältida kumbki riik, siis jäi see, koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud rangetele piirangutele vaatamata, vägagi tagasihoidlikuks. Esialgsete andmete põhjal kahanes Leedu SKP 2020. aasta viimases kvartalis 2019. aasta sama ajaga võrreldes kõigest 1,2%, Lätis vaid pisut rohkem - 1,4%.

Taustainfona tuleb meelde tuletada, et nii Läti kui Leedu koroonapiirangud on oma ranguselt ületanud Eesti omasid pika puuga. Kui oktoobris sai ühiskond toimida veel üsnagi normaalselt, siis juba novembri algusest olid mõlemad riigid sunnitud kehtestama eriolukorra. Uksed pidid sulgema kinod, teatrid ja erinevad muud meelelahutusasutused, restoranid said toitu pakkuda ainult kodus söömiseks ja detsembris tipnes olukord sellega, et inimesed ei pääsenud enam poodigi.

Napp majanduslangus aasta viimases kvartalis tähendab ka seda, et Läti ja Leedu on ilmselt ühed koroonakriisis majanduslikult kõige vähem kannatanud riigid Euroopas. Kui Läti sisemajanduse kogutoodang langes mullu tervikuna 3,5%, siis Leedus kõigest 0,9%. Ei saa salata, et Läti ja Leedu majanduse suhteliselt hea käekäik annab lootust, et 2020. aasta lõpp kujunes kardetust vähem halvaks ka Eestis. Tänu leebematele piirangutele oli näiteks sisetarbimine aasta lõpus Eestis ilmselt paremaski seisus kui Lätis ja Leedus.

