Milline paistab tulevat Nordicale kevad- ja suvehooaeg? Kas te praegu siiski plaanite mingeid liine avada? Kui jah, siis milliseid sihtkohti?

Hetkel on olukord selline, et on üldse vähe sihtkohti Euroopas, kuhu on võimalik ilma lennu- või karantiinipiiranguteta lennata. Eelmisel sügisel tekkinud lootused, et kevadel lennud hakkavad taastuma, pole täitunud. Vastupidi, erinevad lennufirmad jätkuvalt tühistavad oma aprillist algavas suvises lennuplaanis olevaid lende. Seda on tehtud massiliselt ka Tallinnast väljuvate lendude osas.