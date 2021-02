INTERVJUU | Kas Nordica avab sel suvel uusi sihtkohti? Kas kogu riiklik toetusraha on ära kulutatud?

Kui palju on Nordica saanud riigi toetusest kätte ja palju sellest on ära kulunud koroonakahjude katmiseks? Kas on tõenäoline, et peate kasutama ka riigilaenu võtmise võimaluse ära?



Euroopa Komisjoni ja valitsuse otsusega eraldati meile riigiabi kahes osas - 22 miljonit eurot Nordic Aviation Group AS-i aktsiakapitali suurendamiseks ning 8 miljonit eurot sooduskrediidina läbi Kredexi. See „soodus" on siinjuures selline suhteline mõiste, hetkel pole lihtsalt ükski kommertspank valmis andma laenu lennufirmadele.

22 miljonit eurot riigiabi oleme kätte saanud ja Kredexiga on sõlmitud ka laenuleping. Seda krediidiliini pole me senini kasutanud ega kavatse seda ka lähiajal teha.

Kui suured on Nordica igakuised kulud? Kas Regional Jetil mingil määral tellimuslennud ikkagi toimuvad?

Oma tulude-kulude struktuuri me ei avalda (v.a kinnitatud aastaaruannetes), me pole börsiettevõte. Grupis on lennutegevus eelmise aasta suvest piiratud mahus taastunud ja toimunud. Hetkekski pole katkenud Nordica lennud Põhja-Rootsi (GEV-ARJ-ARN) riigihankeliinil, tõsi, need toimuvad vähendatud mahus. Regional Jet on viimastel kuudel opereerinud oma klientide liinilendudel 5 lennukit (neist üks baseerumisega Tallinnas). Lisaks üksikud tellimuslennud ja asenduslennud teistele lennufirmadele.

Milline paistab tulevat Nordicale kevad- ja suvehooaeg? Kas te praegu siiski plaanite mingeid liine avada? Kui pikaks perioodiks võiks üldse suve sihtkohti avada, et see end veidigi ära tasuks?

Hetkel on olukord selline, et on üldse vähe sihtkohti Euroopas, kuhu on võimalik ilma lennu- või karantiinipiiranguteta lennata. Eelmisel sügisel tekkinud lootused, et kevadel lennud hakkavad taastuma, pole täitunud. Vastupidi, erinevad lennufirmad jätkuvalt tühistavad oma aprillist algavas suvises lennuplaanis olevaid lende. Seda on tehtud massiliselt ka Tallinnast väljuvate lendude osas.