Üks Eesti pruulikoda jõudis taas maailma saja parema sekka

Põhjala Pruulikoja juhi Enn Pareli sõnul teeb rahvusvaheliste õllesõprade tunnustus pruulikojale suurt rõõmu. "See näitab, et meie pruulmeistrid suudavad igal aastal luua huvitavaid tooteid, mis õllesõpru kõnetavad. Meil ei olnud eelmisel aastal võimalik käia õllefestivalidel enda toodangut tutvustamas ning seda enam teeb rõõmu, et Põhjala fännid üle kogu maailma on jätkuvalt meile truuks jäänud," sõnas Parel.

Reitingusaidi esisajas on ka mitmeid pruulikodasid, kellega Põhjala on pruulinud koostööõllesid. "Oleme 11 esisaja hulka jõudnud pruulikojaga koostööd teinud, käsitööõllemeistrite seas on levinud nippide ja oskuste vahetamine, et pruulimiskunsti lihvida," selgitas Parel. Näiteks Poola käsitööõlle tootja Browar Pintaga pruulisid Põhjala pruulmeistrid 2019. aastal ühiselt kange Balti porteri tüüpi õlu nimega Baltic Pride. "Meil oli sõbralik vaidlus teemal, kust riigist on Balti porter pärit, nii tekkiski mõte hoopis ühiselt seda ajaloolist õllesorti edasi arendada," meenutas Parel.