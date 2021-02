Läti paneb jälle piirid kinni, Eesti omalt poolt piirangutega ei vasta

Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer tõdes, et näiteks Lätransiitliikluse osas on Läti otsuses veel ebaselgusi ja seda on vaja kahe riigi vahel täpsustada. "Näiteks kas saab minna Riia lennujaama ja sealt edasi lennata - see transiit oli siiamaani lubatud. Me loodame, et see ehk on ka edaspidi niimoodi. Aga neid detaile me alles hakkame lätlastega välja selgitama," lubas Volmer.