Järsk hinnatõus lööb ka Eesti kaupmehi. Tõusu taga on uskumatult jabur põhjus

Hinnatõusu taga on pealtnäha uskumatult jabur põhjus. Nimelt pole Aasias piisavalt tühje transpordikonteinereid. See on põhjustanud olukorra, kus transpordiettevõtted võistlevad omavahel, et neil oleks üldse võimalik transpordiks konteinereid saada.

Kuigi Eesti ettevõtted enamasti ise Aasiast tooteid maale ei too, mõjutab hinnatõus ka neid, sest suurte Euroopa edasimüüjate tarneahel algab enamasti siiski Hiinast. Kes ise maaletoojateks, tunnistavad, et hinnad on võrreldes varasemaga mitmekordsed.



Näiteks Bauhofi tarneahela juht Kärt Kirikall ütleb, et nende transpordipartnerid ei ütle hetkel hinda ette pikemalt kui vaid üksikud päevad.