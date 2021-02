Kõige olulisem, millele kasutatud sõidukit ostes tähelepanu pöörata

"On tõsi, et paljud soodsama sõiduki soetanud inimesed loobuvad varjatud puuduse tõendamise protsessist ja tuleb tunnistada, et see ei pruugigi alati mõttekas olla - õigusabikulud, riigilõivud ja kohtukulud ning kohtuekspertiiside kogusumma võib ulatuda tuhandetesse eurodesse. Samas on olukorrad erinevad ning vahel aitab kompromissi sõlmida juba ainuüksi see, et advokaat või jurist müüjaga ühendust võtab ja olukorda selgitab. Soovitan enne ostu sõiduk üle vaadata ning puudused lepingus fikseerida, samuti on mõistlik sõiduk viia tehnilisse kontrolli enne ostu sooritamist. Hiljem puuduste ilmnemisel on väga oluline müüja õigeaegne informeerimine, soovitan seda teha kirjalikult," lisas Kivar.