FOTOD | Restoran Talleke ja Pullike läks põlema, reageerisid komandod üle Tallinna

Kui päästjad sündmuskohale jõudsid, olid inimesed evakueeritud. Restorani katus põles ja alustati kohe kustutustöödega.

Päästeameti pressiesindaja sõnul sündmuses inimkannatanuid ei ole.

Sündmusele reageerisid Kesklinna, Lasnamäe, Lilleküla ja Nõmme kutselised komandod, ühtlasi ka Hüüru vabatahtlikud.

Esialgsete andmete kohaselt sai tuli alguse köögist.

Kustutustööd hetkel käivad.

Pealinna põlengute kuum täpp

Ajalugu näitab, et Talleke ja Pullike on varasemalt korduvalt põlenud. 2016. aastal ütles võlgades restorani omanik, et põlengus polevat midagi jahmatavat.

"See töötab ülekoormusega, kliente on väga palju ja põlengud ei ole sellises olukorrast midagi üllatavat," avaldas 2016. aastal restoranipidaja Karo Akopdzanjan Eesti Päevalehe ajakirjaniku usutluse peale. Akopdzanjan väitis toona, et tema restoranides puhastatakse ventilatsioonisüsteeme regulaarselt.

2016. aastal juhtunut kommenteerinud päästeameti peadirektor Kuno Tammeru märkis, et söögikoha omaniku seisukoht on täiesti ebanormaalne - tulekahju toitlustusasutuses ei või kuidagiviisi tavapärane olla.

„Vähem kui seitsme kuu jooksul on see Tallekese ja Pullikese restoraniketti kuuluvates söögikohtades juba kolmas tulekahju, alati on põleng alguse saanud ventilatsioonisüsteemist. Ventilatsioonisüsteemide puhastamisel ei saa alati lähtuda tootejuhendist vaid peab arvestama reaalset olukorda, antud juhul oli kogu ventilatsioonisüsteem kaetud paksu rasvakihiga,“ ütles Tammearu.

Ka aastal 2017 ületas Ehitajate teel 109 asuv restoran Talleke ja Pullike uudiskünnise - sedapuhku taaskord leekidesse lahvatamisega. Toitlustusasutuse korstnast tuli leeke välja. Põleng oli restorani ventilatsioonisüsteemis ja töötajad suutsid leegi ise ära kustutada. Päästjatel jäi üle ventileerida restoran ja selle kõrval olevad ruumid ja kauplus.