Synlab kingib hooldekodudele üle saja tahvelarvuti

Ligi aasta aega koroonakriisi eesliinil tegutsenud Synlab otsustas toetada Eesti hooldekodusid, mille elanikke ja tegevust pandeemia on tugevalt mõjutanud. Synlab võttis ühendust sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkindlustusametiga, kelle abil korraldati hooldekodudes küsitlus - mida nende eakad elanikud kõige enam vajavad, et nad tunneksid end kogu maailma tabanud tervisekriisi ajal paremini.

Küsitlusest selgus, et hooldekodude külastuspiirangute ajal tuntakse kõige rohkem puudust oma lähedastest, kellega kokkusaamised on möödunud aasta kevadest saati olnud raskendatud või sootuks võimatud.

Oma IT-partneri Primend abiga ostis Synlab Eesti hooldekodudele 115 tahvelarvutit, mis on varustatud enamlevinud suhtlustarkvaraga. Tahvelarvutitel on spetsiaalsed jalad, mis võimaldavad arvutit kasutada ka neil inimestel, kellel endal pole võimalik ekraani käes hoida. Kasutamiseks viiakse läbi koolitused.

Samuti tuli hooldekodude küsitlusest välja, et eakad, veetes palju aega voodites, vajaks paremaid madratseid. Selle soovi täitmiseks tellis Synlab Eesti tootjalt SleepAngelilt 200 spetsiaalset lamatisi ennetavat ja ka hooldekodude töötajate hoolduskoormust vähendavat madratsit. Märtsis valmivaid madratseid aitab laiali viia Synlab üks transpordipartneritest ALD Automobile.