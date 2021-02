Palk jäeti maksmata või said põhjendamatult sule sappa? Siis tasub pöörduda töövaidluskomisjoni

"Sageli on pooled nii riidu läinud, et kõrvalise abita üldse kokkuleppele ei jõuta ning siis on tõesti kõige mõistlikum vaidlus lahendada töövaidluskomisjoni kaasates - see protsess on kiire ning otsustajad sõltumatud, lisaks on see protsess inimesele tasuta. Teine võimalus on minna kohtusse, kuid see on ajakulukam ning tasuda tuleb nii riigilõivud teatud nõuete puhul kui ka juristi tasud," sõnas Martis.