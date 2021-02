Millised on Sillamäe Sadama ja Teie ootused uuele peaministrile/valitsusele? Eelkõige oma tegevusvaldkonna ja Ida-Virumaa vaates, kuid ka laiemalt.

Alustame hoopis lahkunud valitsusega. Minu hinnang Jüri Ratase valitsuse tegevusele on hea. Said koroonakriisiga üsna hästi hakkama, suutsid raskel ajal ära hoida ülemäära suure majanduslanguse. Jah, kolmikkoalitsioon käitus mõneti nagu luik, haug ja vähk - see võttis maha energia ja takistas edasiminekut.