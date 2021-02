VIDEO | Maksuametil algab uus kampaania. Vaata, mis jääks Eestis tegemata, kui me makse ei maksaks?

„Oma igapäevastes toimetamistes me tihti ei märkagi, kuidas kasutame iseenesest mõistetavaid hüvesid, mis on võimalikud tänu maksurahale. Olgu selleks näiteks arstiabi, haridussüsteem, tuletõrje, politsei ja toll või vanemahüvitis," ütles MTA peadirektor Madis Jääger. „Iga inimene, kes maksab ausalt oma maksud, aitab hoida Eestit koos."

Kampaania näod on armastatud laulja Ivo Linna ja populaarne näitleja Eduard Toman, kes küsivad: „Sa ju ei loobuks kiirabist?" Nad meenutavad keerulisi aegu Eesti iseseisvumise perioodil, kui lubati oma riigi nimel süüa kasvõi kartulikoori. Täna on meil aga tugev riik just paljuski tänu sellele, et oleme saanud seda ühiselt maksuraha toel üles ehitada.

Kampaania eesmärk on tõsta eestimaalaste maksuteadlikkust ja maksutahet, sest mida enam inimesi maksab maksud vabatahtlikult ära, seda vähem kulutab riik raha maksude kogumiseks. Uuringute kohaselt on Eesti elanike maksutahe küll viimasel kahel aastal kasvanud, kuid endiselt on näha, et teadmised maksudest on puudulikud.