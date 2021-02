Pangad võitlevad üha enam välismaale investeerijate nimel

Balti aktsiate tehingutasude kaotamine oli eestlaste finantsvara kasvatamise teel Ulla sõnul esimene samm, mis võeti väikeinvestorite poolt vastu kuuekordse tehingute arvu kasvuga Balti börsil. „Usun, et uus hinnakiri motiveerib väikeinvestoreid raha paigutama ka oluliselt laiema valikuga naaberriikides näiteks Soomes või Rootsis aga miks mitte ka maailma suurimal aktsiaturul USA-s," ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht.

Ulla sõnul võib lisaks tohutult kasvanud kohalikele aktsiatehingutele positiivse poole pealt välja tuua veel viimastel aastatel järjest kasvanud huvi investeerimise vastu. Samuti on näha, et teadlikkus kasvab eriti nooremate inimeste hulgas, sest investeerimiskonto omanike keskmine vanus on aastatega järjest langenud.