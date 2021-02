Pangad võitlevad üha enam välismaale investeerijate nimel

Ulla sõnul võib lisaks tohutult kasvanud kohalikele aktsiatehingutele positiivse poole pealt välja tuua veel viimastel aastatel järjest kasvanud huvi investeerimise vastu. Samuti on näha, et teadlikkus kasvab eriti nooremate inimeste hulgas, sest investeerimiskonto omanike keskmine vanus on aastatega järjest langenud.