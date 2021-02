E-ostlejate tasumisharjumused on muutunud

Tänu tasuta tarnetele ja tagastamistele on palju mugavam ja säästlikum tellida kaup endale koju või lähimasse pakiautomaati. See omakorda paneb inimesi rohkem ostlema. Nii peavad poed peavad saama klientidele pakkuda ka alternatiivseid lahendusi makseviiside näol, mis teenindaks erinevaid kliendisegmente erinevate makseplaanide näol.

Üha enam koguvad populaarsust „Osta nüüd, maksa hiljem“-makselahendused, kus klient saab tellimuste eest tasuda kolme võrdse osamaksena või näiteks 30 päeva jooksul. Need makseviisid on loonud klientidele suuremat lisandväärtust – klient saab ajatada enda väljaminekuid; klient ei pea tasuma ühtegi senti enne toote kättesaamist; klient saab lubada endale kallimat ostukorvi. Olenevalt müügikanali profiilist ja tootevalikust moodustab „finantseerimine“ ehk tellimuse ajatamine, mõne e-poe kogumaksete osakaalust juba 30%.

Numbrid näitavad üsna selgelt, et koguni 83% küsitletud internetikasutajatest on viimase kuue kuu jooksul internetist sisseoste teinud. See annab julguse väita, et e-kanalite kasutajaskond ootab suuremat lisandväärtust ja alternatiivseid makseviise.

Näiteks kolmeosaline („Maksa 3 võrdse osana!“) makselahendus tekitab kliendis kindlust ja annab võimaluse ajatada väljaminekuid. Selline trend on näidanud ostukorvi keskmise väärtuse kasvu, kogumüügi tõusu ja erinevate kliendisegmentide edukat teenindamist.

Mis kõige tähtsam – ajatamise makseviisid on aidanud kaupmeestel tõsta märgatavalt keskmist ostukorvi ja kogumüüki, pakkuda kliendile lisandväärtust ning suunata kliente efektiivsete otsusteni, kus ostukorvide „maha jätmine“ on tänu erinevate makseplaanide pakkumisele vähenenud. Makselahendus peab olema lihtne, paindlik ja protsess kliendi vaates peab olema hästi lahendatud. Peale pangalinkide ja traditsiooniliste järelmaksulahenduste pakkumisele ootavad kliendid, et e-poed pakuksid alternatiivseid ajatamisega seotud makseviise.