EAS lõi uue koolitusprogrammi, mis aitab ettevõtetel eksporti kasvatada

EASi rahvusvahelise müügi valdkonnajuhi Marge Pihlapuu sõnul on praegusel ajal digikanalite oskuslik kasutamine ekspordis hädavajalik. „Kuna suhted klientidega on nüüd paljuski virtuaalsed, siis tuleb õppida paremini müüma digitaalsete kanalite kaudu. Ka meie ekspordiprogramm on olukorraga kohanenud ning toimub täies ulatuses virtuaalselt," ütles Pihlapuu.