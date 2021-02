Lõuna-Korea autotootjad on Apple auto osas nagu tuulelipud

Hyundai aktsia reageeris jaanuaris suure hüppega uudise peale, et ettevõte peab esialgseid kõnelusi Apple'i auto arendamise ja tootmise osas

Jaanuaris tagasi teatasid Hyundai Motor ja Kia , et nad on varases staadiumis läbirääkimistes Apple'i auto osas. Nüüd märkisid autotootjad, et praegu ei toimu Apple'iga kõnelusi.