Eestlaste internetiostlemine saavutas möödunud aastal uue rekordi

"Viimase kümne aasta jooksul oleme näinud, et makseterminalides tehtud kulutuste osakaal väheneb järjekindlalt, kuid mullu nägime terminalides ka absoluutarvude vähenemist. Reeglina tuli e-kaubanduse kasv meelelahutuse, reisimise ja transpordi arvelt, aga kuna möödunud aastal sattusid just need valdkonnad koroonalöögi alla, mõjutas proportsionaalne langus ka e-kaubandust," kirjeldas möödunud aasta e-kaubanduse valdkonna arengut SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt.