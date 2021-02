Microsofti Eesti arenduskeskuse tegevjuht Tanel Erm räägib intervjuus Ärilehele, et globaalses suurfirmas on Eesti harul aina olulisem koht. Seejuures on Skype jäänud tagaplaanile ja kevadel tohutult menukaks saanud Teams tulnud veelgi tugevamalt pildile. Milline roll on Microsoftis Eesti harul? Kui mitu töötajat on neil praegu puudu? Milline on meie IT-hariduse seis? Räägib mees, kes on käinud Bill Gatesiga tennist mängimas.