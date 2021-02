Inglise finantsasutus hoiatab TikTokis levivate kauplemisnõuannete eest

Finantskäitumisamet avaldas, et inimesed peaksid olema ettevaatlikud kasutajate suhtes, kes lubavad "kõrge tootlikkusega investeeringuid". Paljud videod sisaldavad finantsnõuandeid, kuid ei ole juurde pandud hoiatusi seotud riskide kohta. TikTok kommenteeris, et nad hakkavad eemaldama sisu, mis petab inimesi ebaseadusliku rahalise eesmärgi saavutamise nimel.

BBC leidis TikTokist mitmeid populaarseid videotegijaid, kes julgustasid inimesi ostma GameStopi, BlackBerry ja AMC aktsiaid. Nende ettevõtete aktsia hind läks jaanuari lõpus tõusule, kuna Redditi kasutajad innustasid üksteist investeerima. Teised TikToki videod julgustasid inimesi investeerima krüptovaluutasse Dogecoin. Selliseid eksitavaid videoid on kokku miljoneid.

Mitmes videotes kasutati näiteid varasemaid turutulemusi, mis näitasid, et kasutajad saavad tulevikus kasumit. Varasem turu tulemuslikkus aga ei ole indikaator tuleviku prognoosimisele.

Asi on läinud nii kaugele, et platvormil tegutsev astroloog, kellel on üle miljoni jälgija, soovitas jälgida Merkuuri retrograadi, mis siis omakorda mõjutab negatiivselt veebruarikuu krüptoraha hinda.