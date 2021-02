Coca-Cola hakkab Eestis viina müüma

Coca-Cola HBC Poola ja Baltimaade regiooni peadirektor Jaak Mikkel koostöö kohta: "Meil on väga hea meel alustada partnerlust Nemiroffiga. Usume, et selle brändi erakordne maine ning meie tarneteadmiste ja kogemuste koostoime toovad Balti riikide klientideni uusi maitseelamusi ja kogemusi miksoloogias. See partnerlus haakub suurepäraselt meie 24/7 tooteportfelli strateegiaga, mille eesmärk on pakkuda sobivaimat joogivalikut igaks hetkeks ööpäevaringselt."