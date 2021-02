Ekspress Meedia hakkab vahendama reklaamimüüki ka sotsiaalmeediasse

„Klassikalised bännerreklaamid, sisuturundus, otseülekanded ja muud reklaami erilahendused on olnud tavapärane osa meie müügipakettidest. Lähtudes ambitsioonist pakkuda oma klientidele kõige tõhusamat veebimüügi kanalit Eestis, oleme pidevalt oma reklaamtooteid ja teenuseid täiendanud. Liites nüüdsest sotsiaalmeedia pindade planeerimise oma põhiteenuste hulka, saame laiendada klientide müügikampaaniate haaret ning tõsta nende efektiivsust veelgi," põhjendas otsust Ekspress Meedia reklaamidirektor Sander Maasik.

Uuest teenusest on kõige rohkem võita ettevõtetel, kes planeerivad igakuiselt oma kampaaniad veebi ja keskenduvad rohkem müügiaktsioonidele. Siia hulka kuuluvad näiteks nii suuremad kui väiksemad e-poed ja erinevad veebipõhiseid teenuseid osutavad ettevõtted. „Oleme laiendanud oma meeskonda ja toonud juurde tugeva sotsiaalmeedia oskusteabega inimesi, mistõttu lisaks kampaaniate planeerimisele ja haldusele suudame nüüdsest pakkuda ka laialdasemat sisuloome teenust nii meie enda kanalites kui ka kliendi sotsiaalmeedia kontodel," lisas Maasik.

Uue teenuse hinnastamine on sarnaselt põhitootele mahupõhine ja kliendi eesmärkidest ning eelarvest lähtuv.

AS Ekspress Meedia on Tallinna börsil noteeritud Baltimaade juhtiva meediakontseri Ekspress Grupp tütarettevõte, mis omab Eesti suurimat uudisteportaali Delfi, annab välja ajalehti Eesti Ekspress, Maaleht, Eesti Päevaleht ja LP ning kirjastab populaarseimaid ajakirju Eesti Naine, Anne ja Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Maakodu, Tervis Pluss, Kroonika. Ekspress Meedia missioon on teenida demokraatiat ja anda oma panus avatuma, informeerituma ning digitaalselt arenenud Eesti jaoks.