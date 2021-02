Järsk muutus. Tasuta õigusabi muutub vähematele kättesaadavaks. Justiitsministeerium jagab selgitusi

HUGO.legal on koostöös justiitsministeeriumiga tasuta õigusabi jaganud pea neli aastat ning selle ajaga on 45 HUGO juristi 15 nõustamiskohas üle Eesti abistanud 35 000 inimest. Siiani on kaks tundi tasuta õigusabi saanud kuni 1700 eurost brutokuutasu teenivad Eestimaa elanikud.

Pisuke lisab, et on arusaadav, et tasuta õigusabi projekt on iga aastaga populaarsemaks muutunud ning tegeliku nõudluse täitmiseks pole eelarves vahendeid, kuid ühe korraga sissetulekupiiri 500 euro ulatuses langetamine ei tundu koroonakriisi keskel mõistlik, kuivõrd inimeste õigusabivajadus praegusel ajal pigem kasvab. Pisukese sõnul tuleb arvestada, et turutingimustel õigusabi ostmine on endiselt kättesaadav vähestele ning kui õigusabi kättesaadav pole, siis kas jäetakse probleemiga üldse tegelemata või tegeletakse asjaga ise ning sellega tehakse sageli ka endale kahju.