Rohepööre. Amazon plaanib osta pool Hollandi tuulepargi energiast

Avamere tuulepargil on plaanis tutvustada viit uuendusmeelset tehnoloogiat, mida on tulevikus võimalik täies mahus rakendada, sealhulgas ujuv päikesepark ja optimaalselt häälestatud turbiinid.

Sarnaselt teiste tehnikahiiglastega soovib Amazon kasutada oma miljardeid, et rohkem maksta taastuvate energiaallikate eest ja vähendada oma süsinikujälge. Seda enam, et ettevõtte andmekeskused üle terve maailma kasutavad tohututes kogustes elektrit arvutitööde teostamiseks Amazoni enda ja teiste ettevõtete jaoks.

Aastate jooksul on Greenpeace süüdistanud Amazoni selles, et ettevõte püüab varjata oma energiaallikaid, mida ta kasutab veebiteenuseid haldavate keskuste juhtimiseks. Neid on varasemalt kritiseeritud ka selle pärast, et ettevõtte lennukid ja kaubikud saastavad keskkonda ning et nad kasutavad liiga palju pappkarpe oma toodete pakkimiseks.