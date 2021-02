Ületöötamine ja alatasustamine. Uuring toob välja Eesti toidukullerite töö varjupoole

Ragnar Nurkse Instituudi Cosmolocalism uurimisrühma kuuluv Kaire Holts tegi 2020. aasta vältel süvaintervjuusid nii toidukullerite, äpitaksojuhtide kui ka tööampsutajatega, kelle ühine nimetaja on asjaolu, et tööülesanded leitakse veebiplatvormi või mobiiliäpi vahendusel.

"Mind huvitas, miks ja kui tihti inimesed sellist tööd teevad, millised on töötingimused, millega ollakse rahul ja millega mitte ning mis tulevikuplaanid neil on," kirjeldas Holts lähtekohta.

Esimesena toob ta välja asjaolu, et Eesti platvormitöötajad on kurnatud ja ohtlikult väsinud. "Paljud kullerid ja taksojuhid teevad päevas kümme kuni kaksteist tundi tööd. Need, kes teevad platvormitööd poole kohaga, on sageli põhikohaga kuskil mujal, seega 60-80 tunni pikkused töönädalad pole haruldased," sedastab Holts.