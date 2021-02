Suur tehing. Elon Muski Tesla hüppas krüptoraha rongile ja pani Bitcoini kasvama

Ettevõtte juht Elon Musk on samuti hüpanud krüptorahade propageerimise rongile, kirjutab USA Today.

Krüptoraha ostmise eesmärgiks on ettevõtte aastaaruande kohaselt hajutada investeeringuid ja maksimeerida raha tootlust.

Tesla teatas, et hakkab varsti müüma tooteid Bitcoinide eest.

Musk on võtnud ka juba varem sõna krüptorahade teemal. 20. detsembril säutsus mees Twitteris, et Bitcoin on pea sama hea kui katteta valuuta.