KUULA SAADET | Kuno Tammearu: meie juures töötavad missiooniga inimesed

Minu jaoks on märgilise tähendusega, et lõviosa Eesti elanikest – 96% – usaldavad institutsioonidest kõige enam just Päästeametit. 2019. aastal võitis aga Päästeamet unistuste tööandja tiitli. Ja 2020. aastal tunnustati Päästeametit Eesti ühe peresõbralikuma ettevõttena ning talle omistati peresõbraliku tööandja kuldtaseme märgis. Mind hakkas väga huvitama, kes on selle ägeda organisatsiooni eestvedaja ja juht.

“Päästeametis töötavatel inimestel ongi olemas see sisemine motivatsioon. Nad on missiooniga inimesed. Me oleme teinud strateegilise otsuse, ja kogu personalistrateegia selle ümber ehitanud, et me pakume missiooniga tööd. Me kõnetame neid inimesi, kellele meie missioon läheb päriselt korda. Need on inimesed, kes tulevad sellesse organisatsiooni silmad särades ja tahavad koos meiega seda tähendusrikast tööd teha. Nad tahavad teisi aidata. Nad on oma südames abivalmid ja neile läheb korda teise inimese heaolu. Nad on julged. Ja kindlasti usaldusväärsed. Meie organisatsioonis absoluutselt iga töötaja päästab, vahet pole, kus üksuses ja millises rollis ta ka ei töötaks – kõik me päästame oma spetsiifilise panusega Eesti elanikke. Aga kui millegipärast inimesele meie missioon, väärtused ja visioon ei lähe korda, teda see ei tõmba käima, siis ta ei pea meie juures töötama. Ega muidu ei saagi siin olla. Kui sulle teine inimene ikka ei meeldi, kui sa inimesi ei armasta, siis ei ole see sinu koht.” – Kuno Tammearu