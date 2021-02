Miks inimesed poeketti ei soovi? Ülekaalukas enamus Pirita elanikke ütles Maximale "ei"

21. detsembrist kuni 31. jaanuarini said kõik soovijad avaldada oma arvamust Maxima kaupluse rajamise kohta Pirital. "Linnaosavalitsus palus inimestel vastata küsimusele, kas nad pooldavad Maxima tulekut Piritale või ei. Vastata sai veebi kaudu ja ka paberkandjal. Kokku oli 1319 vastajat. Maxima poe ehitamise poolt anti 490 ja vastu 829 häält. Elektroonilist võimalust arvamuse avaldamiseks kasutati 1237 korral, sedeleid laekus linnaosavalitsusse 82," võttis Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat küsitluse tulemused kokku. Ta tõi esile, et paljud lisasid oma "jah" või "ei" vastusele ka põhjaliku kommentaari.

"Pirital on juba piisavalt toidupoode. Lisaks suurendaks see piirkonnas liikluskoormuse kasvu (poe eest läheb läbi kergliiklustee, mida kasutavad lapsed kooli sõiduks). Pirita vajaks pigem korralikku turuhoonet, mis eristuks muust kaubandusest ja tooks kindlasti tänulikke ostjaid enda juurde. Maalähedus, ökoloogiline toit - see on tulevikku vaatav suund!" viitas Liinat põhjendustele, mille on toonud "ei"-vastuse andnud. Osa kaupluse vastu hääletanud pole konkreetselt Maxima, vaid üldse lahmaka supermarketi rajamise vastu.