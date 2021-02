Tallinna Sadama kommertsjuht: muudatused tarneahelates võivad Eestile trumbid kätte mängida

Ootamatud olukorrad, mis löövad maailma kaubandusahelad rivist välja, mõjutavad otseselt ka jaetarbijaid. Seda on ilmekalt näidanud praegune tarnekriis Aasia-Euroopa suunal, kus merekonteinerite defitsiidi tõttu on ka Eestis osade kaupade hind tõusnud kuni 10 protsenti. Probleemi üks põhjustest on tarneahelate pikkus ning tööstusparkide kaugus jaeturust.