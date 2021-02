BLOGI JA VIDEO | Millised on peamised muudatused tuludeklaratsioonide esitamisel? Vaata, kas oled kogemata riigile raha kinkinud

Esmaspäevast, 15. veebruarist saab Maksu- ja Tolliametile (MTA) hakata esitama tuludeklaratsioone.

MTA soovitab inimestel kindlasti mitte esimestel nädalatel büroodesse kohale rutata, kuna tekkida võivad pikad järjekorrad. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tuleb aga oodata õues.

Kannatust tasub varuda ka elektroonilise deklaratsiooni esitajatel - varasem praktika on näidanud, et esimestel päevadel on koormus infosüsteemile väga suur ja seetõttu ei saa kõik soovijad korraga deklaratsiooni täitma asuda. Ooteaeg võib olla pikk ka infotelefonile helistades.

„Kiiret ei ole, tuludeklaratsiooni on aega esitada 30. aprillini," ütles MTA füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Grete Urbel. „Enammakstud tulumaksu tagastamine toimub samamoodi kui varasematel aastatel - kui deklaratsioon on korras ning ei vaja kontrolli või lisadokumentide esitamist, laekub raha paari nädala jooksul. Seejuures ei olene tagastamise kiirus otseselt deklaratsioonide esitamise järjekorrast. Viimane tähtaeg tagastamiseks on 1. oktoobril."

„MTA prioriteediks on oma klientide ja töötajate tervise hoidmine ning seetõttu lubatakse teenindusbüroodesse inimesi vastavalt teenindajate arvule. Palume inimestel esimestel tuludeklareerimise nädalatel mitte tulla teenindusbüroodesse, sest paraku tuleb järjekorras oodata õues," lihtsas Urbel.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud MTA-le teadaolevate andmete põhjal. Tänavu on lisatud ka info MTA hinnangul maksustamisele kuuluva kinnisvara müügi kohta, samuti metsatehingute kohta.

Kui eeltäidetud andmetesse on sattunud kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma ei pea, tuleb see inimesel endal kustutada. Kuid ka vastupidi - kui teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb see ise sisestada. Samuti tuleb ise deklareerida tulu kinnisvara müügilt, mis kuulub maksustamisele, aga mida eeltäidetud deklaratsioonis ei ole.