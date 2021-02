Kapitel ja Merko sõlmisid 100 miljonilise Liivalaia kvartali ehituslepingu

Kapiteli koguinvesteering Tallinna kesklinna Liivalaia ja Juhkentali tänava ristmikule kerkiva kvartali arendusse on ligikaudu 100 miljonit eurot. Kokku 77 000 m² brutopinnaga ja 36 000 m² üüripinnaga kvartal koosneb kokku kolmest hoonest ja neid ühendavast parkimismajast. 9-korruseline hoone 3000 m² üürikorteritega valmib 2024. aasta jaanuaris, 15-korruseline ärihoone üüripinnaga 9000 m² 2024. aasta mais ning 28-korruseline ärihoone üüripinnaga 19 000 m² 2024. aasta augustis.

„Liivalaia kvartali projektile väljastati jaanuari keskpaigas ehitusluba ning saame ehitusega alustada. Oleme sõlminud AS Merko Ehitus Eestiga lepingu, mille maksumus on ligikaudu 14 miljonit eurot ning ehitustööd kestavad 19 kuud. Plaanime ehitustöödega sujuvalt jätkata, et kogu kvartal valmiks 2024. aasta keskel," ütles Kapiteli juhatuse esimees Taavi Ojala.

„Liivalaia kvartali ehitus tuleb läbi aegade üks mastaapsemaid ja nõudlikumaid projekte Eestis, mida iseloomustab pingeline ajakava ning vajadus teha töid liiklustihedas kesklinnas. Hoonete tehnilised lahendused on väga uuenduslikud - näiteks kasutatakse jahutus- ja küttevajaduse osaliseks katmiseks energiavaiu, kompleksi teenindab 18 lifti, millest osa on kiirliftid, ning kaasaaegsete tehnosüsteemidega tagatakse büroodesse kõrgema klassi sisekliima. Lisaks rajatakse pargi- ja haljasalasid ligi pooleteise jalgpalliväljaku suurusele alale, mis on oluline täiendus avalikku linnaruumi," sõnas Merko Ehitus Eesti üldehitusdivisjoni direktor Marek Hergauk.

Ojala märgib, et neil on plaanis rajada töökeskkond, mis on eriti oluline muutunud tervisenõuete kontekstis. Lisaks A-klassi büroopindadele ja üürikorteritele tuleb kvartalisse 5000 m² erinevaid toitlustus- ja teeninduspindu, sealhulgas lõunasöögikoht, kohvik, restoran, kvartalis asuvate ettevõtete töötajatele 25-meetrine ujula, spordiklubi ja mini-spaa, ilu- ja terviseteenused, erinevad ruumid konverentsideks, koosolekuteks ja sündmusteks.