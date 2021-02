Suurt kahjumit kahtlustanud ning seetõttu enesetapu sooritanud 20-aastase kaupleja perekond läks maaklerfirma vastu kohtusse

"Antud kohtuasi keskendub Robinhoodi agressiivsele taktikale ja strateegiale meelitada kogenematuid investoreid, kelle seas oli ka Alex, tegema suuri riske võimaldavaid tehinguid," teatasid Dan ja Dorothy Kearns ning Alexi õde Sydney Kearns. "Robinhoodi vastutustundetu käitumine on põhjustas surma."

Mullu juunis tappis end Nebraska ülikooli tudeng Alex Kearns, kuna arvas, et tema rahajääk Robinhoodis oli -730 165 dollarit.

Perekond süüdistab Robinhoodi, et maaklerfirma lasi Alexil võtta liiga suurt riski. Alexi sõnul pidid ostetud müügioptsioonid ja müüdud aktsiad tekitama nullriski. Paraku jätab see mulje, et kaupleja ei saanud aru võetud riskidest.